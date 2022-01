Covid. DAE desinfecta pontos de fluxo

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana retomou, nesta quarta-feira (26), o trabalho de desinfecção contra a Covid-19 na cidade. A higienização teve início pelo Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e, amanhã (27), o serviço será realizado nos hospitais particulares do município.

Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, diante do aumento do número de casos da doença, a higienização vai seguir nos próximos dias em outros espaços com grande circulação de pessoas.

“Esse trabalho já foi realizado em outros períodos da pandemia e, com a situação verificada no início deste ano, com o aumento significativo dos casos, o prefeito Chico Sardelli solicitou e voltamos com a realização como forma de combate e prevenção à Covid-19”, explicou Zappia.

Para esta desinfecção, o DAE aplica nos locais uma solução de hipoclorito de sódio.