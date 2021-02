Covid. Brasil tem pior semana do ano

Com 7.520 mortes, o Brasil teve a pior semana do ano em mortes da Covid 19. É a segunda pior semana de toda a série da pandemia. E duas semana antes, foram registradas 7.500 mortes, foi a terceira pior de toda a doença.

A pior semana da pandemia foi em julho do ano passado, quando morreram 7.677 pessoas. Em Santa Bárbara, esta semana uma criança de 3 anos foi apontada como vítima da Covid, mas o caso foi revisto.

CASOS EXPLODEM- O registro de novos casos este ano explodiram na comparação com o pior momento do ano passado. As 5 piores semanas da série histórica são de 2021, com mais de 350 mil casos registrados em uma delas.

Com mais de 44 mil novos casos confirmados em um dia, total de infectados passa de 9,8 milhões. Ao todo, mais de 238 mil morreram no país em decorrência do coronavírus.