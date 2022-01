Covid. Americana volta com agendamento da vacina

A Secretaria de Saúde de Americana reavaliou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 e decidiu retornar, temporariamente, com o agendamento. A medida foi pensada para se evitar as aglomerações que têm ocorrido, principalmente, devido ao grande número de pessoas com síndrome gripal que têm recorrido às unidades básicas de saúde.

Dessa maneira, a aplicação das doses de vacinas contra a Covid-19 continuará sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde, no período da manhã das 8 às 12h30, somente por agendamento. O agendamento deve ser realizado como era feito antes, pelo site www.saudeamericana.com.br ou www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina .

Neste sábado (8), haverá vacinação nas unidades básicas da Vila Gallo e do Parque das Nações, e o agendamento já está aberto.

No ato do agendamento, a pessoa poderá escolher a unidade de saúde mais próxima de sua casa e não necessitará mais especificar qual a dose que irá tomar. Todas as unidades de saúde terão os quatro imunizantes (Astrazeneca, Coronovac, Janssen e Pfizer) disponíveis, e o profissional avaliará qual a dose necessária para cada paciente, se a primeira, segunda ou de reforço. Se a unidade mais próxima do usuário já estiver com o agendamento esgotado, ele poderá escolher qualquer outra UBS de sua preferência.

Vale ressaltar que a vacinação de rotina, ou seja, de outros imunizantes contra outras doenças, continua a ser realizada normalmente, nas unidades básicas de saúde, das 13 às 16 horas, essas sem a necessidade de agendamento.