Covid. Americana vacina 37 crianças no 1o dia

Americana vacinou, nesta segunda-feira (17), 37 crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, sendo 28 com comorbidades ou deficiências permanentes e 9 na xepa, ou seja, com as sobras de doses dos frascos abertos. Esse foi o primeiro dia de aplicação da primeira dose neste novo grupo elegível, que está recebendo a vacina Pfizer pediátrica. A cidade teve recorde de novos casos registrados esta segunda-feira.

No total, 72 pessoas receberam a primeira dose. Além das 37 crianças, 12 adolescentes de 12 a 17 anos, 13 pessoas da população em geral e 10 pessoas em situação de rua. A segunda dose foi aplicada em 154 pessoas, sendo 50 adolescentes, 99 pessoas da população em geral, duas gestantes e três pessoas em situação de rua.

Já a terceira dose ou dose adicional foi aplicada em 1.221, sendo 984 pessoas da população em geral, 201 idosos, seis profissionais da saúde, 22 pessoas em situação de rua, dois viajantes e seis acamados. O total de doses aplicadas agora é de 436.435, sendo 193.522 da primeira dose, 177.861 da segunda, 6.105 de dose única e 58.947 da terceira.

A vacinação segue apenas por agendamento pelo site: www.saudeamericana.com.br, com abertura da agenda desta quarta-feira (19), às 14 horas, de hoje (18).