Covid. Americana perdeu 70 doses da vacina

A Secretaria de Saúde esclarece que desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 foram vacinados 8.283 indivíduos. Desse total, houve 70 doses perdidas, o que representa 0,08% do universo de pessoas vacinadas.

O próprio Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, prevê e considera aceitável uma perda de até 5% de vacina, considerando todas as variáveis envolvidas em uma campanha de vacinação como esta.

Todos os profissionais envolvidos na campanha municipal foram devidamente capacitados e estão sendo constantemente reorientados sobre o manejo adequado quanto ao procedimento. Porém, e infelizmente, no processo operacional da vacinação, considerando prazo restrito de validade após abertura do frasco, necessidade de baixa temperatura, locais com menores demandas de público-alvo em contraste com outros de maior fluxo, esses fatores acabam influenciando em algumas perdas.

Vale ressaltar que a Secretaria centralizou em nove os pontos de vacinação e continua mantendo horário estendido no drive-thru (até 19h), além do rodízio de frascos, para locais com maior concentração de pessoas, que é justamente para reduzir ao máximo a margem de perdas durante toda a campanha.

Ainda que algumas perdas sejam inevitáveis, a exemplo de outras vacinas utilizadas em campanha de vacinação, como a da Febre Amarela, por exemplo, a Secretaria de Saúde vem buscando todos os meios possíveis para minimizar esse impacto, evitando que haja desperdício de um bem tão precioso como é a vacina contra a Covid-19.