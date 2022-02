Covid. Americana já vacinou 3,1 mil crianças

Americana aplicou, até esta quarta-feira (2), 3.073 doses da vacina pediátrica da Covid 19. Foram aplicadas, ainda, 6.123 da dose única, 194.069 da primeira dose, 179.796 da segunda, 76.457 da dose adicional e 77 da quarta dose para imunossuprimidos.

Os números representam 92,41% da população acima de 12 anos com ao menos uma dose, 88,53% com a imunização completa, ou seja, duas doses ou a dose única, e 36,41% com a dose adicional.

Nesta quarta (2), a Secretaria de Saúde aplicou 1.675 doses, com duas da dose única, 454 da dose pediátrica, 48 da primeira dose, 115 da segunda, 1.052 da dose adicional e quatro da quarta dose.

Foram imunizados com a dose única duas pessoas da população em geral; com a dose pediátrica em crianças de 5 a 11 anos, três com comorbidade e 451 sem doenças pré-existentes; com a primeira dose, 26 adolescentes de 12 a 17 anos, 18 da população em geral e um idoso; com a segunda dose, 48 adolescentes, 67 da população em geral e um profissional da saúde; com a dose adicional, 927 da população em geral, 115 idosos, quatro profissionais da saúde e seis pessoas acamadas; e com a quarta dose, quatro pacientes imunossuprimidos.