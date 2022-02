Covid. Americana já vacinou 2 mil crianças 5-11

Americana aplicou 2.155 doses da vacina pediátrica contra a Covid-19. No total, já foram aplicadas 456.189 doses do imunizante, sendo 6.118 da dose única, 193.972 da primeira dose, 179.572 da segunda, 74.299 da dose adicional e 73 da quarta dose, além das crianças vacinadas.

Esses números representam 92,36% da população com ao menos uma dose da vacina; 88,42% com a imunização completa, ou seja, com duas doses ou a dose única; e 35,37% com a dose adicional.

Na segunda-feira (31), foram aplicadas 1.504 doses, com três da dose única, 450 da dose pediátrica, 36 da primeira dose, 105 da segunda, 908 da dose adicional e duas da quarta dose.

Receberam a dose única três pessoas da população em geral; a dose pediátrica, duas crianças entre 5 e 11 anos com comorbidade e 448 dessa mesma faixa etária sem comorbidade; a primeira dose, 24 adolescentes e 12 pessoas da população em geral; a segunda dose, 47 adolescentes e 58 da população em geral; a dose adicional, 794 da população em geral, 109 idosos, três profissionais da saúde e dois pacientes imunossuprimidos; e da quarta dose, dois imunossuprimidos.