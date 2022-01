Covid Americana, 92% já tomaram a 1a dose

Americana já contemplou 92,16% da população com 12 anos ou mais com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 imunizando 193.588 pessoas. Já o esquema completo de vacinação, ou seja, com as duas doses, já foi aplicado em 178.180 moradores, o que corresponde a 87,75%. Além disso, 6.107 receberam a dose única. Houve ainda a aplicação de 61.643 doses adicionais (29,35%) e 127 doses pediátricas em crianças até 11 anos. No total, em números absolutos, o município aplicou até o momento 439.615 doses do imunizante.

Na última quarta-feira (19), foram aplicadas 1.480 doses, sendo duas da dose única, 30 da primeira dose, 164 da segunda, 1.244 da dose de reforço e 40 doses pediátricas. A Anvisa aprovou a Coronavac Kids esta quinta-feira.

A dose única foi aplicada em duas pessoas da população em geral; a primeira dose, em 14 adolescentes, 15 da população em geral e um privado de liberdade; a segunda dose, em 69 adolescentes, 76 da população em geral, três gestantes e 16 privados de liberdade; a dose adicional, em 1.035 da população em geral, 191 idosos, 14 profissionais da saúde, um paciente imunodeprimido e três privados de liberdade.

A dose pediátrica foi aplicada em 30 crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e 10 pela chamada xepa da vacina.