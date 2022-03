Covid. 59 milhões ainda não tomaram dose de reforço

Cerca de 59 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, mas ainda não voltaram às unidades de saúde para receber o imunizante. É o que diz o Ministério da Saúde em seu levantamento mais recente sobre a cobertura vacinal no país. Até sexta-feira (18), 62,3 milhões de brasileiros acima dos 18 anos tinham tomado a dose de reforço contra a Covid-91. Isso significa apenas 39% do público-alvo. Ou seja, 61% dos brasileiros estão com o esquema vacinal contra o novo coronavírus incompleto. Americana começou a aplicar a 4a dose esta segunda-feira.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que é importante manter o esquema vacinal atualizado. “Preciso pedir a colaboração de cada um para que levem aqueles que vocês conhecem que não tomaram a segunda dose de vacina para tomar a segunda dose e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, procurem tomar. Só assim nós vamos ser efetivos em evitar formas graves dessas doenças que, além de pressionar nossos hospitais, podem levar à morte”, destaca.

Em número absolutos, São Paulo é o estado com mais pessoas com a dose de reforço atrasada: 15,7 milhões. Em seguida, vem Minas Gerais, com 5,3 milhões, e Rio de Janeiro, com 4,9 milhões. De acordo com o Ministério da Saúde, quem tomou a segunda dose da vacina há mais de quatro meses já pode voltar à unidade de saúde para receber a dose de reforço (ou terceira dose) do imunizante. Matheus Nobre, 28 anos, já está apto a receber a dose de reforço desde 18 de fevereiro. No entanto, ele diz que a rotina corrida do dia a dia e o esquecimento do prazo para voltar ao posto de saúde ajudaram a desajustar o esquema vacinal.

“Infelizmente, ainda não fui tomar. Não tomei ainda porque não lembrei por causa da correria do dia a dia. Fiquei muito empolgado nas duas primeiras doses, assim que liberou eu fui tomar, mas a de reforço não fui, porque não lembrei, mas estou me organizando para ir na próxima semana”, diz.