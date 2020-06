Covid-19. Vereador testa positivo e Câmara fecha para desinfecção

A Presidência da Câmara Municipal de Sumaré, através do Ato nº 98/2020, determinou o fechamento dos prédios da Casa de Leis entre os dias 25 e 29 de junho para passar por procedimentos de desinfecção depois do vereador Sebastião Corrêa (PSDB) ter testado positivo para o novo coronavírus. Outros dois servidores aguardam o resultado dos testes.

Com base no Ato nº 9 da Mesa Diretora, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para prevenção à infecção e à propagação de covid-19, foi declarado encerrado o expediente da Câmara em sua sede e prédio anexo às 15h de quinta-feira. As atividades legislativas e laborais presenciais devem ficar suspensas até a próxima segunda-feira (29), mas a população continuará a ser atendida via Whatsapp, no número (19) 97125-6880, e e-mails disponíveis no site (www.camarasumare.sp.gov.br).