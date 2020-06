Covid-19. Sumaré orienta comerciantes mais uma vez

Em uma semana do trabalho de orientação sobre as medidas preventivas de combate à disseminação da Covid-19, as equipes da Prefeitura de Sumaré – formadas pela Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e o Setor de Fiscalização do Município – visitaram cerca de 300 estabelecimentos comerciais em todas as regiões da cidade. As ações tiveram início na sexta-feira da semana passada, dia 19, como parte do Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, e foram intensificadas devido ao aumento do número de casos confirmados da doença na região.

Durante a semana foram realizadas vistorias em áreas comerciais da região Central – Avenida Sete de Setembro, Praça da República e Avenida Mancine -, nas avenidas da Amizade e Brasil, Jardim Dall´Orto, Maria Antônia, Matão – Avenida Emílio Bosco, Santo Irineu –, e ainda na Área Cura – Bom Retiro, Bandeirantes e Denadai. Nessa sexta-feira, 26 de junho, as ações acontecem junto aos comerciantes da Avenida Ivo Trevisan e também no Jardim Picerno.

Uma média de 35 estabelecimentos foram vistoriados em cada uma dessas áreas, sendo que 5 comerciantes foram notificados pelo não cumprimento dos decretos Estadual (nº 64.994) e Municipal (nº 10.815), nos quais estão previstas as regras da reabertura gradual do comércio. Estes estão sendo monitorados pelas equipes municipais para que não voltem a desrespeitar as medidas. Novas visitas estão programadas para acontecer durante o mês, inclusive no período noturno em bares e lanchonetes, com o apoio da Polícia Militar.

“Para que possamos avançar de fase no plano de flexibilização do Estado e ir retomando a normalidade, temos que seguir a risca todas os protocolos previstos em decreto, atendendo às exigências quanto às normas sanitárias e de proteção. Por isso, aproveitem a visita das nossas equipes para tirar qualquer dúvida e respeitem as orientações. Todos nós estamos enfrentando um momento muito difícil, mas precisamos estar juntos para vencer essa batalha. À população, continua o nosso apelo: saia de casa apenas em casos extremos. Vamos preservar a nossa saúde e a do próximo”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.