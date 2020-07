Covid-19. Sumaré continua pulverizando locais estratégicos

A ação de desinfecção visando combater o coronavírus e proteger a população da Covid-19 continua sendo realizada pela Prefeitura de Sumaré. Locais estratégicos, com mais movimentação de pessoas, recebem a pulverização diariamente. A atividade é feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que utilizam pulverizadores costais com hipoclorito de sódio, em todas as regiões do Município. Nessa quinta (23) os trabalhos de assepsia ocorreram em diversos pontos a fim de reforçar a higienização.

Os profissionais atuam em ambientes públicos e áreas de contato, como grades, pisos, fachadas comerciais, bancos, praças, Terminal Rodoviário e pontos de ônibus, Unidades de Saúde, UPAs, Velório Municipal, entre outros, visando reduzir a velocidade de circulação de agentes infecciosos.

A pulverização foi iniciada em março pela Administração Municipal e ocorre, inclusive, nos finais de semana. A ação continuará sendo realizada enquanto as autoridades sanitárias julgarem necessárias. “A aplicação de hipoclorito de sódio é importante para evitar a propagação do vírus e faz parte do nosso Plano de Enfrentamento à Covid-19. Esse reforço constante na aplicação do produto é necessário para que a ação tenha a eficácia esperada”, explicou o prefeito Luiz Dalben.