Covid-19. Servidores de áreas essenciais fazem teste rápido de anticorpos

Dando continuidade às ações de combate à disseminação do coronavírus na cidade, a Prefeitura de Sumaré está promovendo uma série de testagem rápida de anticorpos para a Covid-19 em servidores da Rede Municipal de Saúde, Segurança e Limpeza Pública. Estes trabalhadores são considerados de risco para o Ministério da Saúde, pois trabalham diariamente na linha de frente contra a pandemia e, portanto, estão mais expostos ao vírus.

O objetivo da testagem é mapear quais profissionais já tiveram contato com o vírus e identificar possíveis novos casos. A Administração Municipal está em constante alerta e sempre preocupada em manter os colaboradores saudáveis para atenderem à população da melhor maneira possível. Os testes foram enviados à Municipalidade pelo Ministério da Saúde.

“Tive a oportunidade de fazer o teste rápido oferecido aos servidores. Foi muito bom pra mim porque eu estava sentindo alguns sintomas e o resultado foi negativo. Quero agradecer a Prefeitura de Sumaré por se preocupar com os servidores e sempre querer o nosso bem”, disse Cristiane Biondo, servidora do departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.

Em Sumaré, todos os cidadãos que necessitam do atendimento de urgência e emergência nas Unidades de Referência para o atendimento Covid-19, e precisam passar pelo testagem, também são atendidos com o exame, sempre respeitando os protocolos exigidos pelos órgãos sanitários e de saúde.

“Os servidores das áreas essenciais, junto com diversos outros profissionais, atuam diretamente e diariamente na linha de frente desta luta contra o coronavírus. A Administração Pública tem trabalhado para que eles não fiquem despreparados. Valorizamos e agradecemos muito a empenho e a dedicação de cada um. Que Deus continue abençoando a todos”, destacou o prefeito, Luiz Dalben.

Outras Medidas

Desde o início do ano, a Prefeitura de Sumaré criou um Plano de Contingência, supervisionado pelo Comitê Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Coronavírus, que inclui ações de conscientização, capacitação dos colaboradores, remodelagem do atendimento das unidades de saúde, ampliação de leitos municipais com a criação de uma Unidade Respiratória e preparação do Hospital de Campanha na região de Nova Veneza.

A execução de cada fase do Plano Municipal é baseada no índice de contaminação da doença no município e acompanhada pela equipe técnica da DRS (Departamento Regional de Saúde) VII Campinas.

Também foi criada uma triagem diferenciada durante a pandemia pensando no combate e prevenção da doença. Em todas as regiões existe uma unidade para receber exclusivamente os suspeitos da Covid-19 para evitar o contato com usuários que buscam pelos serviços de saúde por outros motivos, como, por exemplo, diabetes e pressão alta.