Covid 19. SB tem mais 6 mortes. Total vai a 93

Um dia depois de bater o recorde no registro de mortes, Santa Bárbara d’Oeste SB registrou mais seis mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus e viu o total saltar para 93 óbitos. A prefeitura informou a pouco a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (12 de agosto de 2020).

Um óbito do dia 17 de julho foi reclassificado, sendo descartado.

Sendo assim, o Informe Epidemiológico aponta:

• 1075 casos suspeitos

• 3099 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 34 de moradores de outros municípios

• 2595 casos curados

• 9541 casos descartados

• 93 óbitos confirmados

• 4 óbitos suspeitos

• 12 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Homem, 67 anos, morador da região do São Fernando (Óbito em 12 de agosto de 2020)

Homem, 64 anos, morador da região da Cidade Nova (Óbito em 12 de agosto de 2020)

Homem, 68 anos, morador da região do Esmeralda (Óbito em 12 de agosto de 2020)

Mulher, 67 anos, moradora da região do 31 de Março (Óbito em 12 de agosto de 2020)

Mulher, 84 anos, moradora da região da Vila Grego (Óbito em 12 de agosto de 2020)

Homem, 91 anos, morador da região do Esmeralda (Óbito em 10 de agosto de 2020)