Covid-19. Santa Bárbara soma 107 casos positivos e 6 mortes

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (15 de junho de 2020).

O sexto óbito relacionado ao Município ocorreu neste domingo (14). Trata-se de um homem, de 85 anos, que estava internado no Hospital Santa Bárbara e morava na região do Planalto do Sol 2.