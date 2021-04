Covid-19: Santa Bárbara recebe mais 4.300 doses da vacina

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta quinta-feira (8) mais 4.300 doses da vacina contra a Covid-19. As doses da Coronavac/Butantan serão utilizadas para dar prosseguimento a vacinação no Munícipio. Com esse novo lote, Santa Bárbara recebeu 31.986 doses da vacina contra Covid-19, sendo 29.016 da Coronavac/Butantan e 2.970 de Oxford/AstraZeneca.

O Plano de Vacinação na cidade é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Para a vacinação da primeira dose é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654 e 0800.770.6378.