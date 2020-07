Covid-19. Santa Bárbara passa dos 1000 curados, diz prefeitura

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou a cura de 1043 pacientes diagnosticados com Coronavírus (Covid-19). Os dados são do Informe Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na noite de quarta-feira (15).

No período de enfrentamento da pandemia, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste criou uma estrutura de saúde extra dedicada ao atendimento e o tratamento dos barbarenses.

Cada caso tem o encaminhamento correto para o tratamento adequado em busca do restabelecimento da saúde. As unidades de internação cumprem um papel fundamental e são utilizadas todas as vezes em que o tratamento domiciliar monitorado não é suficiente ou recomendado.

Em Santa Bárbara d’Oeste os leitos de internação com isolamento estão localizados no PS “Dr. Edison Mano”, PS “Dr. Afonso Ramos”, Hospital Santa Bárbara eHospital de Campanha (campus Unimep). Cada uma das unidades de saúde tem sua função, uma complementando a outra na oferta de leitos clínicos, respiratórios, de estabilização, semi-intensivos e de UTI.

“Tão importante quanto isso é o trabalho realizado com dedicação pelos profissionais de saúde e de apoio, em todas essas unidades. O desafio é grande e o esforço é ainda maior. Vamos vencer isso juntos e unidos. A colaboração do cidadão para que toda essa estrutura continue salvando vidas é se protegendo, ainda mais, e entendendo que quanto menos pessoas precisam dela, melhor ela funciona, melhor ela trata e mais ela cura”, comentou o prefeito Denis Andia.