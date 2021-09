Covid-19: Santa Bárbara inicia vacinação da 3ª dose em idosos 90+

Santa Bárbara d’Oeste iniciou a campanha da dose adicional da vacina contra a Covid-19 nos idosos com 90 anos ou mais que já tenham completado seis meses da segunda dose. Nesta quarta-feira (8) idosos abrigados em asilos e instituições similares começaram a receber a dose adicional.

Para a dose adicional, o idoso deve apresentar o cartão de vacinação contendo a informação das duas doses da vacina aplicadas, CPF e documento com foto, além de comprovante de endereço.

Sem necessidade de agendamento, a imunização segue de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras).

Em caso de dúvidas sobre a situação de idosos acamados, a orientação é entrar em contato no telefone 3455.1654, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas gerais sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.