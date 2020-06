Covid-19. Região volta a ter pior semana

Se a semana passada foi ruim para a região com aumento do número de mortes causadas pela Covid-19, esta foi pior. O total de mortos pela pandemia do novo coronavírus agora chega a 64.

A cidade que mais viu crescer o número de vítimas fatais foi Santa Bárbara d’Oeste, que mais que dobrou o total em apenas sete dias e agora tem 12 vítimas fatais. A Prefeitura de Sumaré confirmou mais três mortes em decorrência do coronavírus no município e viu o total saltar para 26. A cidade somou mais 11 mortes na semana e teve confirmados 32 novos infectados, o que elevou o total para 502.

Somente Nova Odessa não viu aumentar os dados na comparação com a semana anterior, mas é a cidade com a maior taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes.

Americana somou 5 mortes na semana e viu total subir para 17. Diferentemente das semanas anteriores, as vítimas agora estão espalhadas pela cidade.