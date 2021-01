Covid-19. Região deve regredir de fase nesta sexta

Com o aumento da taxa de ocupação de leitos nos hospitais, a região metropolitana de Campinas deve regredir de fase nesta sexta-feira. A tendência é que o Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncie a volta para a fase laranja do Plano SP de flexibilização das atividades econômicas.

O anúncio do governador deve acontecer no início da tarde de forma excepcional, já que a próxima reclassificação estava marcada para o dia 5 de fevereiro.

A fase laranja permite o comércio funcionar 8 horas por dia com capacidade 40% limitada. Com a regressão, bares não podem funcionar e restaurantes podem receber apenas 40% de público, desde que estejam todos sentados e com horário reduzido para 8 horas por dia.