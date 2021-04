Covid-19: Prefeitura de Santa Bárbara fiscaliza mais de 360 empresas

Mais de 360 empresas de Santa Bárbara d’Oeste receberam ações de fiscalização e orientação neste mês, visando o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). Fiscais da Vigilância Sanitária intensificaram as visitas, levando os protocolos sobre as medidas restritivas previstas na fase de transição do Plano São Paulo. Receberam as equipes, somente nesta segunda-feira (19), mais 70 empresas localizadas na Rua Tupis e no Parque Industrial Bandeirantes.

As ações tem o objetivo de verificar o cumprimento dos protocolos sanitários em ambiente de trabalho, estabelecidos no Plano São Paulo e de acordo com a Portaria Conjunta nº 20 de 18 de junho de 2020, além de orientar e esclarecer dúvidas junto aos responsáveis pelos estabelecimentos. Também foram entregues orientações em caso de suspeita ou confirmação de trabalhadores para Covid-19.

Todas as empresas visitadas recebem material informativo, com uma via assinada pelos responsáveis ficando em posse da Vigilância Sanitária, onde constam os itens elencados abaixo:

– Seguir as recomendações de medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho, conforme Portaria Conjunta nº 20, de 18 de Junho de 2020;

– Reorganizar ambiente de trabalho para atendimento do distanciamento mínimo (1,5 metro) entre as pessoas; na impossibilidade do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os trabalhadores, implantar barreiras mecânicas e sinalização;

– Reduzir circulação de pessoas nas áreas comuns dos estabelecimentos (privilegiando sempre que possível o trabalho remoto e/ou sistema de revezamento);

– Privilegiar a ventilação natural, mantendo portas e janelas abertas, evitando uso do ar-condicionado;

– Disponibilizar locais para lavagem das mãos (pias com água, sabonete líquido e papel toalha descartável nos dispensadores);

– Manter disponível álcool 70° em locais estratégicos do ambiente de trabalho;

– Higienizar frequentemente equipamentos, bancadas e postos de trabalho, com álcool 70° ou produto similar indicado na Nota técnica ANVISA Nº 26/2020;

– Manter copos descartáveis ou individualizados para consumo de água e não utilizar bebedouros de jato inclinado;

– Manter local adequado para refeições com higienização frequente das cadeiras e mesas com álcool 70° mantendo distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, privilegiando locais com ventilação natural e com rodízio de horário para as refeições;

– Promover treinamentos, orientações e comunicação adequados para os trabalhadores sobre as medidas de proteção para enfrentamento da pandemia;

– Estabelecer protocolo de afastamento dos trabalhadores nas seguintes situações: trabalhadores com sintomas gripais; trabalhadores com diagnóstico confirmado de COVID-19; e trabalhador com caso positivo de COVID-19 no domicílio;

– Realizar a busca ativa de casos diários por meio da aferição da temperatura restringindo o acesso nos casos de temperatura igual ou maior que 37,5 °C e inquérito de sintomas gripais no início da jornada de trabalho;

– Nos meios de transporte disponibilizados pela empresa atentar para as condições de ventilação do veículo; reduzir a quantidade de pessoas na mesma viagem; realizar a desinfecção do veículo diariamente; e o uso obrigatório da máscara de proteção facial durante o transporte;

– Fornecer aos trabalhadores máscara de proteção facial e exigir o uso nas dependências da empresa;

– Permitir somente a entrada de pessoas no estabelecimento com a utilização de máscara de proteção e afixar na entrada do estabelecimento aviso padrão sobre obrigatoriedade do uso da máscara, disponível no site: www.cvs.saude.sp.gov.br