Covid-19. Nova Odessa tem quatro novos casos e mais uma morte suspeita

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou quatro novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (5), elevando para 457 o número de contaminados no município, incluindo 26 mortes. O novo boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica também aponta mais um óbito em investigação por suspeita de novo coronavírus. Agora, são nove.

A vítima tem 62 anos, morava no Jardim Campos Verdes e morreu no último dia 20 de julho, no hospital de campanha do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, em São Paulo. Ele foi internado no dia 4 na Unidade Respiratória da cidade e transferido no mesmo dia para a capital paulista. Ele tinha diabetes e doença cardíaca.

NOVOS CASOS. Mais cinco novaodessenses contraíram a doença: homem, de 33 anos, morador Jardim Santa Rita; homem, 44 anos, Jardim Campos Verdes; mulher, 68 anos, Jardim Santa Rosa; e mulher de 58 anos,residente no Jardim São Jorge.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.382 casos notificados, 135 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 13 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 446 casos negativos, 52 em investigação – incluindo 43 internados e nove óbitos – e 49 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.