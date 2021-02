Covid-19. Nova Odessa tem mais 24 casos e chega a 2291

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informou na sexta-feira (05/02) o registro de mais 24 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos subiu para 2.291 desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os novos casos positivos foram registrados em 12 homens, com idade entre 28 a 62 anos, e em mais 12 mulheres, com idade entre 18 e 61 anos. Eles são moradores dos jardins Capuava, Marajoara, Alvorada, Campos Verdes, Santa Rita, Bela Vista, Campo Belo, Santa Rosa, São Jorge, Monte das Oliveiras, Vila Azenha, Recreio, Jequitibás e Jardim Lagos.

Além dos novos casos positivos, o Departamento de Vigilância Epidemiológica informa que seguem internadas 26 pessoas que moram na cidade, sendo cinco pacientes na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e 21 pessoas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 6.837 notificações em Nova Odessa no total, das quais 3.154 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.291 casos positivos, 1.967 pacientes já se encontram curados da doença viral. Foram registradas, até o momento, 71 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente informada na última sexta-feira, dia 29 de janeiro), e outras quatro casos seguem em investigação pela Vigilância Epidemiológica.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.