Covid-19. Nova Odessa tem 279 infectados, 150 curados e 23 óbitos

Nova Odessa registrou três novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (22), de acordo com balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica. Agora, o município totaliza 279 pessoas infectadas. Desse total, 150 estão recuperadas e 23 morreram.



Os contaminados são uma mulher de 46 anos e um homem de 37, moradores do Jardim das Palmeiras; e uma mulher de 47 anos, residente no Jardim Santa Rita. Eles estão bem e em isolamento domiciliar, sob monitoramento de profissionais da rede municipal de saúde.



O boletim atualizado também traz 960 casos notificados, 92 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 11 internados em UTI, três internados na Unidade Respiratória, 248 casos negativos, 83 em investigação – incluindo sete óbitos, 63 em isolamento e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.