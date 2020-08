Covid-19. Nova Odessa registra 3ª morte na semana

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta quarta-feira (26) mais uma morte por coronavírus na cidade. A vítima tinha 86 anos e era cardíaca. Entre segunda (24) e quarta, o município registrou um óbito por dia e contabiliza 33 vidas interrompidas pela Covid-19 desde o início da pandemia. O boletim atualizado traz, ainda, três novos testes positivos, elevando para 606 o número de contaminados.

De acordo com a secretaria, a idosa morava no bairro Residencial Lopes Iglesia. Ela procurou a Unidade Respiratória do município no último dia 16, com quadro de síndrome respiratória aguda grave, foi internada e diagnosticada com Covid-19. Dois dias depois, foi levada para o hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, onde ficou até a última sexta (21). De lá, foi transferida para o Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’, em Sumaré. Em um leito de UTI, a paciente não resistiu e faleceu na manhã de terça-feira (25).

É a terceira morte em decorrência do vírus na cidade esta semana. A Secretaria de Saúde confirmou na segunda-feira o novo coronavírus como causa da morte de um idoso de 77 anos que morava no Centro da cidade e chegou ao Centro de Combate ao Coronavírus sem sinais vitais, no dia 15. Na terça (25), foi diagnosticado um homem de 49 anos, falecido na sexta anterior, no hospital de campanha do Ibirapuera. Os dois tinham comorbidades.

NOVOS CASOS. Os resultados dos exames recebidos nesta quarta apontam a contaminação de três mulheres: 42 anos, moradora do Jardim São Francisco; 50 anos, do Conjunto Habitacional 23 de Maio; e 52 anos, residente no Jardim Europa.

BOLETIM. Nova Odessa possui 1.857 casos notificados, 230 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 316 curados, 77 internados, entre confirmados e suspeitos, 661 testes com resultados negativo, 55 casos em investigação – sendo 50 internados e cinco óbitos – e 59 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.