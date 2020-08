Covid 19. Nova Odessa registra 31ª morte e 24 novos casos

Mais 24 moradores de Nova Odessa testaram positivo para o novo coronavírus, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Saúde. Entre os infectados está um idoso de 77 anos, que morreu no último dia 15 na Unidade Respiratória da cidade. Com os novos casos, o município totaliza 592 pessoas contaminadas, incluindo 31 mortes. O número de pacientes curados subiu para 315.

Segundo informações da secretaria, o idoso foi levado ao Centro de Combate ao Coronavírus por uma ambulância acionada por meio do telefone 192, no dia 15 de agosto. O homem chegou à unidade sem sinais vitais e teve material coletado para exame de detecção de Covid-19. Ele morava no Centro e tinha doença neurológica crônica.

Além do idoso falecido, contraíram a doença uma adolescente de 17 anos e dois homens de 34 e 58 anos, moradores do Jardim Santa Luiza; uma mulher de 46 e um homem de 54 anos, do Jardim Santa Rita; mulheres de 34 e 37 anos, do Jardim Marajoara; homens de 41 e 67 anos, do Jardim Capuava; uma mulher de 45 e um homem de 54 anos, do Jardim São Jorge; uma mulher de 30 e um homem de 34 anos, do Jardim Santa Rosa; uma mulher de 46 e um homem de 58 anos, residentes no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Completam o boletim moradores dos bairros Centro (homem, 23 anos), Jardim Campos Verdes (homem, 49 anos), Green Village (homem, 33 anos), Parque Pinheiros (mulher, 23 anos), Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha (homem, 66 anos), Parque Residencial Klavin (mulher, 51 anos), Jardim Bela Vista (homem, 73 anos) e Jardim Fadel (mulher, 24 anos).

O município tem 1.822 casos notificados, 218 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 28 internados em UTI, 638 casos negativos, 57 em investigação – sendo 52 internados e cinco óbitos – e 59 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.