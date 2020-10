Covid 19: Nova Odessa investiga morte de idosa que vivia em casa de repouso

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa encaminhou nesta terça-feira (6) ao Instituto Adolfo Lutz o exame de uma idosa de 97 anos que morreu durante a madrugada, na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, suspeita de ser vítima de Covid 19. Ela morava numa casa de repouso no Jardim Bela Vista.

De acordo com a secretaria, a paciente deu entrada na unidade no sábado (3) com problemas respiratórios. Com cardiopatia, diabetes e doença neurológica, ela foi internada, mas não resistiu ao agravamento do quadro e faleceu nas primeiras horas desta terça.

A idosa residia na mesma casa em que uma mulher de 78 anos testou positivo para o novo coronavírus no mês passado. Na ocasião, a infectada foi atendida na Unidade Respiratória e transferida para a Unicamp, onde foi internada, passou por tratamento e teve alta.

Além da morte suspeita, o município registrou mais três casos de coronavírus nesta terça-feira. Os novos contaminados são três mulheres: de 35 anos, moradora do Jardim Alvorada; 55 anos, do Jardim Santa Luiza; e 73 anos, residente no Jardim São Francisco.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.557 notificações, com 889 casos confirmados, incluindo 41 óbitos e 394 curados. São 443 pessoas em isolamento domiciliar, 13 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 949 testes com resultados negativos, 56 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 661 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.