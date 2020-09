Covid-19. Nova Odessa com mais de 700 infectados

Três novos casos de contaminação por coronavírus foram registrados em Nova Odessa, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Saúde. O município totaliza 702 infectados, incluindo 34 mortes e 335 curados.



Os contaminados são uma mulher de 44 anos, moradora do Jardim Capuava; um homem de 59 anos, que mora do Jardim das Palmeiras; e um homem de 51 anos, residente no Jardim Jequitibás. Os dois primeiros têm estado de saúde considerado bom e cumprem medida de isolamento domiciliar, enquanto o terceiro foi transferido no dia 29 de agosto para o Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo, onde está internado.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2054 notificações, 300 pessoas em isolamento domiciliar, 78 internadas (uma delas na Unidade Respiratória), entre casos confirmados e suspeitos, 748 testes de detecção com resultados negativos, 49 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 45 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.