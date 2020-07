Covid-19. Mais três morrem em Americana, dois são do Lar dos Velhinhos

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (24) o registro de mais três óbitos por Covid-19, totalizando 65 mortes por esta doença de residentes no município. Dois desses óbitos são de residentes da casa de longa permanência para idosos, localizada no bairro São Domingos: uma idosa de 68 anos, que faleceu no dia 21 de julho, e era considerada como uma paciente suspeita (divulgado ontem), mas teve o resultado positivo para Covid-19 e tinha diabetes; e uma idosa de 75 anos, que faleceu hoje, 24 de julho, e tinha doença cardíaca. As duas pacientes estavam internadas no Hospital Municipal.

O outro óbito confirmado de Covid-19 é de um idoso de 81 anos, que morava no Jardim Nossa Senhora Aparecida, faleceu no dia 19 de julho, era cardíaco e hipertenso e estava internado no Hospital Municipal.

Novos positivos

O boletim atualizado traz também mais 102 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 83 após realização de exames PCR e 19 após realização de testes rápidos. Desse total, 84 estão em isolamento domiciliar e 18 já estão curados.

Novos suspeitos

Americana registrou ainda mais 104 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que 92 estão em isolamento domiciliar e 12 estão internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 1.745 casos positivos, sendo 65 óbitos, 20 internados, 254 em isolamento domiciliar e 1.406 curados; 458 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo sete óbitos, 59 internados em hospitais e 392 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.638 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Casa de idosos

Após os dois óbitos confirmados no boletim desta sexta-feira (24) de idosos da casa de longa permanência para idosos, localizada no bairro São Domingos, e de algumas correções de dados encaminhadas pela local à Vigilância Epidemiológica, a situação é a seguinte: