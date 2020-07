Covid-19. Leitos com respirador com 72% de ocupação

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quinta-feira (2), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 72% com respiradores (de 43 no total, 31 estão ocupados) e de 52% sem respiradores (de 56 no total, 29 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e 50% sem respiradores (de 20 no total, 10 estão ocupados).