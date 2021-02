Covid-19. Homem de 58 anos 79ª vítima fatal em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na quinta-feira (18/02) uma nova morte em decorrência de complicações da Covid-19 na cidade. De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica, um homem de 58 anos, morador do Jardim Santa Rita, é a vítima fatal de número 79 no município. Ele estava internado no HES (Hospital Estadual de Sumaré Dr Leandro Franceschini) e faleceu na última segunda-feira (15/02). A vítima tinha uma comorbidade – era cardiopata, condição considerada de risco para casos graves de Covid-19.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, a enfermeira Paula Mestriner explicou que, pelo fato dos óbito ter ocorrido em hospital de outro município, era necessário que a Vigilância Epidemiológica de Sumaré alimentasse o Sistema de Informação de Mortalidade do SUS sobre esta nova morte. Apenas no momento que a informação “cai” no sistema é que a Vigilância de Nova Odessa é notificada oficialmente e o óbito entra para a estatística oficial.

Em relação aos novos casos positivos de Covid-19, nas últimas 24 horas, foram informados os diagnósticos de mais 14 pessoas contaminadas pelo vírus em Nova Odessa. O município contabiliza assim um total 2.403 moradores infectados desde o início da pandemia, com 2.073 desses pacientes já curados da doença.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 7.206 notificações no total na cidade desde março do ano passado, além de 227 pacientes em isolamento domiciliar, 29 internados, entre casos positivos e suspeitos (21 em UTIs fora da cidade e oito na Unidade Respiratória, que permanece atendendo normalmente aos pacientes sintomáticos), 325 em investigação (incluindo quatro mortes) e 3.361 resultados negativos.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.