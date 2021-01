Covid-19. HM no 4º dia seguido com enfermaria lotada

Foto Aline Basanella / Novo Momento

Ocupação de leitos

Nesta sexta-feira (22), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 46% de leitos com respiradores (de 56 no total, 26 estão ocupados) e de 46% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 33 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 41% com respiradores (de 17 no total, 7 estão ocupados) e 100% sem respiradores (de 18 no total, 18 estão ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 80% com respiradores (de 10 no total, 8 estão ocupados) e 12% sem respiradores (de 17 no total, 2 estão ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 27% de leitos com respiradores (de 15 no total, 4 estão ocupados) e de 28% sem respiradores (de 18 no total, 5 estão ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 50% de leitos com respiradores (de 14 no total, 7 estão ocupados) e de 44% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 8 estão ocupados).

Taxa de ocupação leitos- Covid – 22/1/2021

Leitos UTI (com respiradores)

Hospital Existentes Ocupados (%) HM 17 7 41% São Lucas 10 8 80% São Francisco 15 4 27% Unimed 14 7 50% Total 56 26 46%

Leitos Enfermaria (sem respiradores)