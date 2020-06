Covid-19 é tema de 6325 proposições legislativas

Em 19 assembleias estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e em 24 casas legislativas municipais, até o momento, desde o começo da pandemia do coronavírus, já foram registradas 6.325 proposições legislativas sobre a COVID-19, segundo levantamento da Inteligov, plataforma totalmente automatizada que monitora dados dos poderes Legislativo e Executivo.

O Estado do Amazonas está na frente com 1.153 projetos de lei, seguido pela Paraíba (778), Rio de Janeiro (698), Minas Gerais (620) e São Paulo (411). Dentre as proposições existem duas pedindo a liberação do medicamento Remdesivir, sendo as duas da Paraíba. Já sobre a Cloroquina são 32 proposições, quase todas encaminhadas na Câmara dos Deputados por parlamentares que requerem informações sobre a eficácia do medicamento. Estas e outras pesquisas sobre o tema estão abertas a qualquer cidadão, não apenas aos usuários pagantes da plataforma, justamente para dar mais transparência aos atos dos governantes durante a pandemia do coronavírus. Os dados podem ser conferidos no site: https://covid.inteligov.com.br/