Covid-19: Cremesp avalia o “Um ano depois”

O que aprendemos em um ano da pandemia que desafiou a ciência e o mundo ? A nova edição da revista Ser Médico propõe uma reflexão acerca deste questionamento e traz um compilado de informações sobre a Covid-19, abordando sua história, seus efeitos e, principalmente, as armas mais esperadas na guerra contra o vírus: as vacinas.

As particularidades e características dos imunizantes aprovados para uso emergencial no Brasil pela Anvisa — a AstraZeneca/Oxford e Coronavac/Sinovac — e as tecnologias utilizadas no desenvolvimento destas e de outras vacinas, como a da Pfizer e Moderna, foram discutidas na parte de “Vanguarda”. Ao ler, você compreenderá como a Covid-19 trouxe mudanças de parâmetro na trajetória da saúde pública internacional e verá quais são os desafios para imunização.

Outros pontos discutidos referem-se aos impactos econômicos da pandemia no Brasil, abordados no artigo do “Dossiê Covid: atualização”, e também aos efeitos do isolamento social prolongado em crianças e adolescentes, debatidos em “Opinião”. Quais são as consequências do fechamento das escolas? Como a desigualdade social, somada à “quarentena”, influencia na vida dos mais jovens? Respostas a essas e a outras questões podem ser encontradas no texto.

Já o entrevistado da edição n° 93 é um médico que protagonizou outro grande avanço recente da medicina. Trata-se do vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 2020, Harvey Alter, um dos responsáveis pela descoberta do vírus da Hepatite C (HCV). Na conversa, o pesquisador falou sobre como foi estar envolvido nos estudos sobre a transmissão da Hepatite B (HBV) e discorreu sobre o tratamento e índice de mortalidade da HCV. Harvey também gravou um vídeo em que se dirige aos médicos brasileiros com lições aprendidas em sua longa e profícua carreira, disponível em vídeo nos canais do Conselho.

Ainda nesta edição, você conhecerá o médico dermatologista Marco Alexandre Dias da Rocha, que transformou sua paixão pela anatomia humana em arte, se encantará com as belezas naturais do Parque do Jalapão, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e do Cânion de Xingó, e muito mais!

A Revista Ser Médico é uma publicação trimestral do Cremesp, distribuída para mais de 150 mil médicos do Estado de São Paulo. Acesse a edição n° 93 da Ser Médico clicando aqui (http://www.cremesp.org.br/library/modulos/flipbook/revista/93/index.html) e boa leitura!