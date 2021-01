Covid-19. Chico fala da vacina e de estudo de protocolos

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou que já solicitou ao novo secretário de saúde do município, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, estudos dos protocolos estadual e federal de vacinação contra o coronavírus.

Chico afirmou que conversou com Dr. Danilo especificamente sobre a Covid-19 e tratou da situação atual do município, além dos protocolos de vacina. “Tratamos a respeito das vacinas, qual protocolo nós vamos seguir, do Governo Federal ou do Governo Estadual, já que existe uma birrinha, uma briga entre os dois governos”, disse o prefeito.

O prefeito ainda enalteceu o lado técnico do secretário. “Como o Dr. Danilo é altamente técnico, nos respondeu com muita propriedade que está tudo sob controle, ele foi pra secretaria pra começar a tomar pé de toda situação e lógico que vamos acompanhar pari passu de perto a secretaria de saúde”, informou.

HOSPITAL CAMPANHA. Chico já afirmou que a situação do coronavírus em Americana está sob controle, mas que aguarda um novo relatório do secretário de Saúde para saber da necessidade de alguma ação diferente do que acontece hoje no município, como a reabertura do Hospital de Campanha.