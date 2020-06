Covid-19. Caminhoneiros são testados nas rodovias paulistas

Em uma ação conjunta de saúde preventiva, caminhoneiros autônomos, motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros estão tendo a oportunidade de serem submetidos a testes rápidos contra a Covid-19. A iniciativa é do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), em parceria com as concessionárias, e apoiada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Mais de 3 mil testes já foram disponibilizados em pontos estratégicos nas rodovias paulistas.

Todos os motoristas testados recebem os resultados de forma individual em até 48 horas. Em caso positivo, eles são orientados pelos profissionais de saúde a buscar atendimento em unidades hospitalares, a como fazer o correto isolamento social durante o período de recuperação e outros procedimentos para evitar a transmissão do vírus. Os testes rápidos levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus SARS-COV-2, que provoca a Covid-19.

“Por estarem na linha de frente dos serviços essenciais garantindo o abastecimento dos municípios, os caminhoneiros acabam ficando mais expostos ao contágio da Covid-19, por isso, é fundamental todo o apoio, tanto na orientação, quanto no oferecimento de serviços de saúde preventiva”, afirma a diretora-geral interina da Artesp, Renata Perez Dantas.

Outras ações contra a Covid-19

Desde o início de maio, a Artesp, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Logística e Transportes e concessionárias, têm atuado com a campanha de vacinação contra a gripe (H1N1). Apesar de não imunizar contra o novo Coronavírus, ela contribui para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios, semelhantes aos da Covid-19, evitando complicações e a demanda em serviços hospitalares. Mais de 8 mil doses já foram aplicadas em caminhoneiros que trafegam pelas rodovias paulistas.

Além disso, o Governo do Estado de São Paulo coordena uma ação com as concessionárias fiscalizadas pela Artesp e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que resultou na distribuição de mais de 380 mil kits de alimentação e de higiene aos caminhoneiros. Mais de 25 mil adesivos eletrônicos para o pagamento automático de pedágios também foram disponibilizados.