Covid-19. Câmara emite nota oficial após Kadu testar positivo

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste emitiu uma nota oficial nesta terça-feira após o vereador Kadu Garçom (PR) testar positivo para o coronavírus. Ainda sem saber que estava infectado, Kadu esteve presencialmente na Câmara. O vereador está internado. Veja a nota:

NOTA OFICIAL

Ao tomar conhecimento do resultado positivo para Covid-19 do vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PL), o presidente do Legislativo barbarense, vereador Felipe Sanches (PDT), seguirá as recomendações obtidas em contato com a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha, de que servidores e vereadores que tiveram contato com o parlamentar na última terça-feira (16), quando o mesmo esteve na sede da Casa de Leis, observem a manifestação de dois ou mais sintomas associados para, então, procurar atendimento médico.