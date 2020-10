Covid-19: Brasil registra 819 mortes e 41.906 casos nas últimas 24h

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 819 mortes e 41.906 novos casos do novo coronavírus. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgados pela pasta no início da noite desta terça-feira (6).

O número de óbitos em função da pandemia do novo coronavírus chegou a 147.494. Até ontem, o total era de 146.675. Outros 2.579 óbitos estão em investigação.

Os casos acumulados de covid-19 atingiram 4.969.141. Até ontem, o painel do Ministério da Saúde marcava 4.927.235 casos desde o início da pandemia.

Ainda há 468.776 pacientes em acompanhamento. Até o momento, 4.352.871 pessoas já se recuperaram da doença. Isso representa 87,6% do total de infectados pelo vírus no Brasil.

Às terças-feiras, por causa de um acúmulo que ocorre nas notificações aos finais de semana, o número de mortes e de novos casos costuma ser maior.

Covid-19 nos estados

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou 270 mortes e 6.260 novos casos de coronavírus. É o maior número de mortes registrado em um único dia desde 22 de setembro, quando o estado computou 282 novas mortes. O recorde de mortes em um único dia ocorreu no dia 13 de agosto, quando foram computados 455 óbitos.

Com isso, o estado soma agora 36.490 mortes e 1.010.839 casos confirmados, desde o início da pandemia.

Do total de casos diagnosticados, 888.042 pessoas já estão recuperadas da doença, sendo 111.003 delas após internação.

Há 8.948 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo que 3.908 delas estão em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 43,3% no estado e de 41,9% na Grande São Paulo.

Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de mortes por covid-19 com 18.883, seguido por Ceará (9.084), Pernambuco (8.356) e Minas Gerais (7.704). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (661), Acre (668), Amapá (721), Tocantins (975) e Mato Grosso do Sul (1.376).

Com informações Agência Brasil