Covid-19. Atualização traz seis novos óbitos em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na segunda-feira (11 de janeiro) um novo levantamento dos casos de Covid-19 no município, levando em consideração novos dados do Sistema de Informação de Mortalidade do SUS (Sistema Único de Saúde) – muito deles com informações de casos e óbitos antigos, mas só agora disponibilizadas ao município.

De acordo com este levantamento atualizado, divulgado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, a cidade registra seis óbitos a mais do que no balanço anterior (embora todos sejam anteriores a dezembro de 2020), passando de 60 para 66 no total.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, por terem ocorrido em outras cidades e estados, era necessário que as Vigilâncias Epidemiológicas destes municípios alimentassem o Sistema de Informação de Mortalidade do SUS sobre estes óbitos, daí a demora nas notificações à cidade de origem dos pacientes – no caso, Nova Odessa.

“Os casos que apareceram agora no sistema ocorreram há um certo tempo. Temos casos de julho, setembro, outubro, novembro, sendo o último datado do dia 02 de dezembro de 2020. No entanto, somente a partir do momento que o sistema foi alimentado com estas informações de outras localidades, e que nossa Vigilância Epidemiológica foi notificada”, explicou Paula.

Em relação aos novos casos positivos de Covid-19, entre sábado e segunda-feira, foram informados os diagnósticos de mais 80 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. O município contabiliza assim 1.873 infectados desde o início da pandemia, com 1.567 desses pacientes já curados da doença.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 6.002 notificações no total na cidade desde março do ano passado, 565 pacientes em isolamento domiciliar, 30 internados, entre casos positivos e suspeitos (20 em UTIs fora da cidade e 10 na Unidade Respiratória, que permanece atendendo normalmente aos pacientes sintomáticos), 454 em investigação, incluindo quatro mortes e 2.466 resultados negativos.