Covid 19 atinge time Sardelli, que muda ‘lives’

A pandemia do novo coronavírus atingiu um membro do time do pré-candidato do PV a prefeito de Americana Chico Sardelli. Como medida de segurança, as lives foram suspensas por dois dias e retornam esta sexta-feira. Leia nota publicada nas redes de Sardelli.

Boa noite! Nossas lives do programa “Olá, Amigos!” voltam na sexta-feira, às 20 horas, em um formato totalmente novo! O convidado será Shawlyn Vigilante do INSS, muito ligado ao meio evangélico de Americana.

O novo formato será totalmente gravado e transmitido de forma online. Decidimos por esta mudança após sermos comunicados, na manhã de hoje, do resultado positivo para Covid-19 em teste feito por uma pessoa presente em meu escritório na semana passada.

Essa pessoa me disse por telefone que está bem e em casa. Estamos todos em oração e na torcida por sua breve recuperação.