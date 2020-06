Covid-19. Americana testa 400 idosos esta semana

Idosos e funcionários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Americana farão testes para a Covid-19 esta semana. O Projeto CoronaZero, do Rotary Club,vai atender 400 pessoas nas 10 IPLIs da cidade. Os testes começaram esta segunda- 22- e vão até o dia 30 de junho.

Para a realização dos mutirões de testagem, o Rotary fornecerá os kits com o exame RT-PCR, que permite um teste mais específico e com maior segurança para detectar o novo coronavírus, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pela equipe de testagem.

No mesmo dia, todas as amostras colhidas serão enviadas ao laboratório Fleury, em Campinas, unidade conveniada ao projeto para análise. O resultado será disponibilizado no prazo de três a sete dias.