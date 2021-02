Covid-19. Americana vacina 2.763 pessoas com dose complementar

A Secretaria de Saúde de Americana vacinou, nesta quarta-feira (24), 96 pessoas entre profissionais de saúde, idosos e trabalhadores de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). As vacinas correspondem à segunda dose, etapa que vem sendo realizada desde o dia 15 de fevereiro. Nesta quarta foram 12 profissionais de saúde e 84 idosos e trabalhadores de ILPIs.

Agora já são 2.763 pessoas imunizadas com as duas doses necessárias da vacina. Ainda nesta semana está previsto o anúncio para a retirada de mais um lote de vacinas no Departamento Regional de Saúde (DRS-7) de Campinas, para a continuidade da campanha no município.