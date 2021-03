Covid-19. Americana vacina 14.474 pessoas com a primeira dose

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 14.474 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na segunda-feira (8) os técnicos imunizaram 228 idosos acima de 77 anos, cinco idosos acamados e um profissional de saúde, que já estava com a reserva da vacina por motivo de ausência no trabalho durante a primeira fase da vacinação.

A campanha também efetuou a segunda dose em 178 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos acima de 90 anos e idosos acamados nessa faixa etária, totalizando 4.180 pessoas vacinadas com a dose complementar.

Nesta terça-feira (9), o município iniciou a aplicação da segunda dose em idosos acima de 85 anos, que está sendo agendada pelo site www.saudeamericana.com.br e também oferecida no drive thru em frente à UBS Cillos sem a necessidade de agendamento. O horário do drive thru é das 8h30 às 19h.

Os idosos acima de 77 anos que ainda precisam receber a primeira dose, devem fazer o agendamento pelo site, pois eles serão direcionados a uma unidade básica de saúde, devido à fase vermelha de restrição do Plano São Paulo.