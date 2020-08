Covid 19. Americana e Nova Odessa registram novas mortes

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (25) o registro do 108º óbito por Covid-19 de residentes no município. Um homem de 65 anos, morador do Zanaga, faleceu no dia 23 de agosto no Hospital Municipal e tinha diabetes e hipertensão.

Novos positivos- O boletim atualizado trouxe ainda mais 98 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 69 após realização de exames PCR e 29 após realização de testes rápidos.

Novos suspeitos- Americana registrou também mais 11 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que todos estão internados aguardando resultados de exames PCR.

Quadro geral- O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 3.808 casos positivos, sendo 108 óbitos, 15 internados, 310 em isolamento domiciliar e 3.375 recuperados; 246 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo quatro óbitos, 27 internados em hospitais e 215 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 4.541 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos- A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta terça-feira (25), às 13h40, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 61% com respiradores (de 56 no total, 34 estão ocupados) e de 48% sem respiradores (de 65 no total, 31 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 56% sem respiradores (de 18 no total, 10 estão ocupados). A ocupação de leitos em cada um dos hospitais particulares de Americana está disponível no site: www.americana.sp.gov.br/coronavirus.

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.

NOVA ODESSA

Um homem de 49 anos, portador de anemia falciforme, é a 32ª vítima do novo coronavírus em Nova Odessa. A morte foi confirmada nesta terça-feira (25) em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Além do falecimento, o município registrou 11 novos casos de Covid-19 e agora totaliza 603 infectados. Desse total, 315 já estão curados.



De acordo com a secretaria, o paciente morreu na última sexta-feira (21), no hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Morador do Jardim Campos Verdes, ele procurou a Unidade Respiratória da cidade no dia 16, com quadro de síndrome respiratória aguda grave, foi internado e transferido para a capital no dia seguinte. Lá, recebeu o diagnóstico de Covid-19 e permanecia sob cuidados na UTI (unidade de terapia intensiva).

Também tiveram a contaminação confirmada duas mulheres de 30 e 46 anos, moradoras do Jardim Alvorada; mulher de 54 anos, do Residencial Terra Nova; mulher de 31 anos, do Parque Fabrício; homem de 37 anos, do Jardim Planalto; homem de 32 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 51 anos, do Jardim Maria Helena; homem de 63 anos, da Vila Azenha; homem de 59 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; mulher de 57 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 42 anos, residente no Jardim Monte das Oliveiras.



BOLETIM. Nova Odessa tem 1.840 casos notificados, 227 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 28 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 647 casos negativos, 55 em investigação – sendo 50 internados e cinco óbitos – e 59 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.