Covid-19. Ações arrecadam 2,6 toneladas de produtos em Nova Odessa

Ações solidárias realizadas no último final de semana, em Nova Odessa, resultaram na arrecadação de mais de 2,6 toneladas de alimentos não perecíveis, ítens de higiene pessoal e materiais de limpeza. Todos os produtos foram doados ao Fundo Social de Solidariedade do município e serão organizados em cestas básicas que serão distribuídas a famílias afetadas economicamente pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O ‘Drive-thru Solidário’ promovido pela escola de idiomas inFlux movimentou a Avenida Pessoa, na região do Bosque dos Cedros, na manhã de sábado (13). Em quatro horas, foram arrecadados 340 quilos de produtos, entre itens alimentícios, de higiene pessoal e limpeza. A ação contou com a participação do Fluxie, mascote da escola.

“Como minha mãe [a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Regina Pocay] trabalha com a primeira-dama Andréa Souza, acompanhamos o trabalho social incansável realizado na cidade e resolvemos fazer alguma coisa para contribuir. Aí envolvemos amigos e alunos em prol dessa causa e foi muito bacana”, avaliou Maria Amélia Frônio, que dirige a escola ao lado da irmã, Lydiene Azevedo.

A ‘Cerveja Solidária’, também realizada no sábado, arrecadou 270 quilos de alimentos. Quem doou um quilo de alimento, no posto de troca montado no Jardim Maria Helena, levou para casa meio litro da bebida produzida pela Bruta do Malte Cerveja Artesanal. “É uma grande alegria poder contribuir num momento tão difícil, em que tanta gente precisa de ajuda na nossa cidade”, disseram os cervejeiros José Carlos Tonetto e Carlos Daniel Picolo.

Na tarde de domingo (14), a empresária Juçara Rosolen trocou presentes por litros e latas de leite para ajudar famílias com a renda prejudicada pela pandemia de Covid-19. Mais de 200 pessoas passaram pelo ‘Aniversário Solidário’, promovido em sistema ‘drive thru’ na Chácara Sunshine. Foram arrecadadas duas toneladas do alimento, que foram entregues na manhã desta segunda-feira (15) ao Fundo Social novaodessense.

“Eu sempre fiz meus aniversários com esse formato de doações, mas confesso que este ano minha alegria foi especial. Porque quando algumas pessoas são chamadas para ajudar o próximo, elas nos surpreendem com essa atitude. Agradeço muito a cada um que se prontificou a doar e a ajudar essas famílias nesse momento delicado”, comentou Juçara.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, elogiou as iniciativas e agradeceu aos organizadores e às pessoas que participaram fazendo doações. “Foram gestos maravilhosos que vão nos ajudar muito nessa missão de suprir a necessidade de famílias que tanto precisam. Muitíssimo obrigada!”, afirmou a primeira-dama.