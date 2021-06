Covid: 12 mil estão vacinados com 1ª dose em Nova Odessa

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 aplicou nesta terça-feira (1º) mais 354 doses dos imunizantes disponibilizados para a cidade. Foram aplicadas pela equipe da Saúde Municipal, no Ginásio do Santa Rosa, mais 320 primeiras doses em pacientes adultos de 40 anos ou mais portadores de comorbidades, além de 34 segundas doses em pessoas dos diversos grupos que já haviam recebido a dose inicial na cidade.

Nova Odessa atingiu, assim, 12.062 primeiras doses aplicadas, o equivalente a 19,7% da população – estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas –, além de 5.496 segundas doses, o equivalente a 9,0% da população com o esquema vacinal já considerado completo – ainda que a imunidade só seja atingida, nos percentuais de eficácia indicados pelas fabricantes, duas a três semanas após a dose de reforço.

Nova Odessa segue vacinando com a primeira dose, atualmente, doentes crônicos de 40 anos ou mais (conforme a lista de comorbidades do Ministério da Saúde, abaixo) e hipertensos em geral de 40 a 59 anos.

A vacinação acontece diariamente, nos dias úteis, das 8h às 15h45, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500), sem necessidade de pré-cadastramento ou agendamento. Também seguem sendo vacinados todos os moradores que já receberam a primeira dose – neste caso, eles devem voltar ao ginásio no dia indicado na caderneta, no mesmo horário da primeira dose.

Para receber as doses, qualquer pessoa de 40 a 59 anos com as comorbidades aceitas deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico, carta, laudo ou prescrição médica do(s) medicamento(s) – sempre com o número de registro do CRM do profissional emissor. Além dos documentos para comprovação da doença crônica (incluindo hipertensão), a pessoa deve levar também CPF e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.