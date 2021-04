Cotil faz concurso para professor temporário

O Colégio Técnico de Limeira (Cotil/Unicamp) abriu hoje as inscrições para a contratação, em caráter temporário, de professores de geografia, matemática, qualidade e informática. Os interessados devem se inscrever até a próxima quinta-feira, dia 22.

As inscrições são somente online e os quatro editais estão disponíveis para consulta no site www.cotil.unicamp.br/portal/concursos/

Para geografia há uma vaga disponível com jornada de 40 horas semanais e para concorrer é preciso ter licenciatura em geografia. Para matemática, também há uma vaga temporária disponível, para trabalhar 40 horas por semana. O candidato precisa ter licenciatura em matemática.

Para qualidade, também é uma vaga temporária para a mesma carga horária – 40 horas semanais de trabalho. Quem estiver interessado deverá comprovar obrigatoriamente, através dos documentos de inscrição, ser portador de graduação em administração ou engenharia mecânica, de produção, de manufatura ou áreas afins, relacionadas às disciplinas do edital.

Já para informática são 20 horas semanais de trabalho e há uma vaga disponível. O candidato deverá comprovar obrigatoriamente, através dos documentos de inscrição, ser portador de graduação superior na área de Informática.

Para qualquer uma das vagas, o interessado deverá ter disponibilidade para assumir as atividades nos períodos manhã e tarde e noite, de segunda a sexta-feira, e no período diurno aos sábados, conforme previsto no horário de trabalho disponibilizado no edital.