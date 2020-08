Cotil divulga edital para o processo seletivo 2021

O Colégio Técnico de Limeira (Cotil) divulgou ontem o edital do processo seletivo 2021. Todas as informações podem ser conferidas no site www.exame.cotil.unicamp.br. As inscrições serão no período de 31 de agosto a 29 de outubro. Antes, porém, entre os dias 18 e 24 de agosto, os candidatos que se enquadram nos critérios do Programa de Redução Parcial da Taxa de Inscrição, de 50%, poderão fazer a solicitação.

O Cotil realizará o processo seletivo 2021 por meio de análise do histórico escolar dos candidatos inscritos, considerando as notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (ou disciplinas equivalentes) cursadas no 8º ano do Ensino Fundamental (antiga 7ª série), sem a realização de prova e redação.

A partir do próximo ano letivo, o Colégio reservará 35% das vagas de cada curso, as quais serão preenchidas por estudantes pretos, pardos e indígenas que tenham cursado todo o ensino fundamental II em escola pública. Outros 35% das vagas serão reservados para alunos que tenham feito todo o ensino fundamental II em escola pública e os demais 30% serão destinados à ampla concorrência.

CURSOS REFORMULADOS

Além de gratuitos, os cursos foram reformulados e alinhados para aqueles estudantes que buscam formação técnica e profissional que os prepare para o mundo do trabalho, lhes ofereça formação acadêmica de qualidade, e que lhes possibilite seguir seus estudos na academia. O objetivo é proporcionar o aprendizado completo, com competências socioemocionais para que os estudantes tenham projetos de vida, despertando o interesse pela ciência e a investigação, além de capacitá-los para o empreendedorismo.

Outra novidade são os cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio. No período diurno, os cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Enfermagem, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade são voltados para alunos egressos do ensino fundamental porque são integrados ao ensino médio e sua duração é de três anos. Os cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, Mecânica e Qualidade integrados ao ensino médio, no período noturno, serão de quatro anos.

Já o curso técnico em Enfermagem, com concomitância externa ou subsequente ao ensino médio, será no período vespertino e terá duração de dois anos. Para quem já concluiu o ensino médio ou cursa em outra instituição, os cursos serão no período noturno, também com duração de dois anos – Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade.