Cotil cria projeto pra cobertura das quadras

Ex-aluno do Colégio Técnico de Limeira (Cotil/Unicamp), o assessor do deputado federal Kim Kataguiri, Rafael Ogawa, visitou a instituição na última sexta-feira (10) para acompanhar o andamento do projeto para a cobertura das quadras poliesportivas e construção dos vestiários.

A previsão é que a primeira parcela do montante de R$ 1,8 milhão, fruto de emenda parlamentar, seja enviada em dezembro.

Durante a visita, o assessor conversou com o professor José Alberto Matioli, diretor associado do Cotil, e ouviu as demandas do Colégio, como a necessidade de substituição do mobiliário escolar para os alunos e professores, além do investimento em climatização das salas de aula.

Em maio, durante a visita do deputado, o diretor geral do Cotil, José Roberto Ribeiro, havia apresentado os investimentos feitos pelo Colégio nos laboratórios, na fiação, na iluminação, na rede de internet e agradeceu a disposição do deputado em auxiliar nas melhorias do complexo esportivo. O investimento beneficiará estudantes de 27 cidades matriculados.