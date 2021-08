Cotil lança campanha para ajudar alunos

Com o objetivo de prestar assistência aos estudantes em situação de vulnerabilidade, o Colégio Técnico de Limeira (Cotil/Unicamp) lançou nesta semana a campanha Mãos Amigas. As pedagogas Carolina Cechella Philippi e Camile Lanza de Paula explicam que chegaram ao conhecimento da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Departamento Sociopedagógico diversas situações de estudantes do Cotil que estavam precisando principalmente de itens de alimentação e de higiene pessoal. “Trata-se de mais uma ação de permanência estudantil, que vem se somar às bolsas e auxílios que o Colégio já oferece. É uma ação importante por promover e melhorar as condições de permanência na escola, pois se entende que a vulnerabilidade é uma grande causadora de evasão escolar”, observa Carolina.

O público alvo são alunos e alunas regularmente matriculados no Cotil que manifestem necessidade de auxílio. “Não há exigência de rendimento ou desempenho mínimo para que o estudante seja contemplado com auxílio. Vale lembrar que nem todos os estudantes solicitantes serão atendidos, pois dependemos de arrecadações. Porém, será feita uma análise cuidadosa da situação dos solicitantes para que possamos destinar bem os recursos disponíveis”, informa Camile.

Segundo a professora Flaviana Fagotti Bonifácio, integrante da APM, qualquer pessoa ou empresa pode contribuir. A doação em dinheiro pode ser feita por meio de depósito bancário (Banco Santander, agência 0013, Conta Poupança 60066691-6)

Também é possível contribuir com cestas básicas ou com os produtos não perecíveis (milho, macarrão, feijão, arroz, café, fubá, açúcar, farinha de trigo, leite, leite em pó, óleo, biscoitos, achocolatado, sabonete, xampu, creme dental, fio dental, escova de dente, absorventes higiênicos), além de computadores ou tablets, novos ou usados.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp: 19-998576726 ou 19-998131755.

As doações de alimentos ou produtos podem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 16h. Os dias e horários serão ampliados conforme a retomada das atividades presenciais.